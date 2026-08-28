Shanghai Lansheng A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Lansheng A hat am 26.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,110 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 291,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 321,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at