Shanghai Lansheng A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Lansheng A ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Lansheng A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Lansheng A ebenfalls ein EPS von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 471,3 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 38,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 341,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at