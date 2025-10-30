|
Shanghai Lansheng A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Lansheng A ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Lansheng A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Lansheng A ebenfalls ein EPS von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 471,3 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 38,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 341,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
