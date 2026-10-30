Shanghai Lengguang Industrial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Lengguang Industrial hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,03 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,02 Milliarden CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 39,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,67 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at