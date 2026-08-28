Shanghai Lengguang Industrial veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Lengguang Industrial veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Lengguang Industrial 0,070 CNY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Lengguang Industrial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 30,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,69 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at