Shanghai Lian Hua Fibre A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Lian Hua Fibre A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,04 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at