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29.10.2026 06:31:29
Shanghai Lian Hua Fibre A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Shanghai Lian Hua Fibre A hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,04 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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