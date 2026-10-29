Shanghai Lian Hua Fibre B: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Lian Hua Fibre B hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 451,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 451,0 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at