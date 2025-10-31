Shanghai Lianming Machinery: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Shanghai Lianming Machinery hat am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 216,7 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 156,4 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at