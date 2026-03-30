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30.03.2026 06:31:29

Shanghai Lily Beauty Cosmetics A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Lily Beauty Cosmetics A hat am 28.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 515,5 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 501,3 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,200 CNY gegenüber -0,060 CNY im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,72 Prozent auf 1,68 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,71 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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