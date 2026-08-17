Shanghai Lily Beauty Cosmetics A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Lily Beauty Cosmetics A lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Shanghai Lily Beauty Cosmetics A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Lily Beauty Cosmetics A im vergangenen Quartal 478,9 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Lily Beauty Cosmetics A 470,1 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at