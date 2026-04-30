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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Lily Beauty Cosmetics A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shanghai Lily Beauty Cosmetics A veröffentlichte am 27.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,03 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Lily Beauty Cosmetics A einen Gewinn von -0,050 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 415,4 Millionen CNY – ein Plus von 15,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Lily Beauty Cosmetics A 361,0 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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