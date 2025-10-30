Shanghai Longcheer Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Longcheer Technology A hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,33 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Longcheer Technology A 0,200 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,42 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 9,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,64 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at