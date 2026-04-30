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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Longcheer Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Longcheer Technology A hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Longcheer Technology A ein EPS von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,56 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 19,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,38 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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