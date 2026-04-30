Shanghai Longcheer Technology A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Longcheer Technology A hat am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Longcheer Technology A ein EPS von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,56 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 19,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,38 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at