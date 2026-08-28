Shanghai Longcheer Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai Longcheer Technology A lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Longcheer Technology A ein EPS von 0,440 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Longcheer Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 11,10 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,40 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at