Shanghai Longcheer Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Longcheer Technology lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Longcheer Technology 12,77 Milliarden HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,36 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at