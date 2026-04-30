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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Longcheer Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Shanghai Longcheer Technology hat am 28.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,88 Prozent auf 8,54 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,03 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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