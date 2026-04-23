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23.04.2026 06:31:29
Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es stand ein EPS von 0,01 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock mit einem Umsatz von insgesamt 307,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 517,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 40,49 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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