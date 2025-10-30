Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 131,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,11 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 2,21 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at