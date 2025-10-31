Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock ebenfalls ein EPS von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 713,5 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 307,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at