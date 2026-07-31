Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock hat sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 558,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 296,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at