|
31.07.2026 06:31:29
Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock hat sich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 88,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 558,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 296,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im grünen Bereich -- ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.