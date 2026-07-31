Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock präsentierte am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,80 Milliarden CNY – ein Plus von 77,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Lujiazui Finance Trade Zone Development Stock 2,14 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at