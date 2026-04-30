Shanghai Luoman Lighting Technologies A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Luoman Lighting Technologies A hat am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,43 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Luoman Lighting Technologies A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 384,9 Millionen CNY im Vergleich zu 180,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at