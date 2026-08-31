Shanghai M&G Stationery stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai M&G Stationery hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai M&G Stationery im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,79 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 5,56 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at