Shanghai Maling Aquarius: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Maling Aquarius hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,06 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Maling Aquarius einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 6,65 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Maling Aquarius 5,92 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at