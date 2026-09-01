Shanghai Material Trading legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Material Trading ließ sich am 29.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Material Trading die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Material Trading in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 45,4 Millionen USD im Vergleich zu 58,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at