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01.09.2026 06:31:29
Shanghai Material Trading verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Material Trading hat sich am 29.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS belief sich auf 0,01 CNY gegenüber 0,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 26,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 309,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 420,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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