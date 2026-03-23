Shanghai Mechanical Electrical Industry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Mechanical Electrical Industry lud am 21.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 646,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 695,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,110 USD. Im letzten Jahr hatte Shanghai Mechanical Electrical Industry einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shanghai Mechanical Electrical Industry mit einem Umsatz von insgesamt 2,68 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -6,86 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at