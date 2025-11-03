|
Shanghai Mechanical Electrical Industry legte Quartalsergebnis vor
Shanghai Mechanical Electrical Industry stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shanghai Mechanical Electrical Industry mit 0,030 USD je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite hat Shanghai Mechanical Electrical Industry im vergangenen Quartal 736,4 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Mechanical Electrical Industry 781,4 Millionen USD umsetzen können.
