Shanghai Mechanical Electrical Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Mechanical Electrical Industry veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Shanghai Mechanical Electrical Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 791,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 736,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at