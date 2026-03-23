23.03.2026 06:31:29

Shanghai Mechanical Electrical Industry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Mechanical Electrical Industry hat am 21.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 CNY gegenüber 0,200 CNY im Vorjahresquartal.

Shanghai Mechanical Electrical Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,770 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Shanghai Mechanical Electrical Industry ein EPS von 0,920 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 20,69 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 19,24 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen