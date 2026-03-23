Shanghai Mechanical Electrical Industry stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Mechanical Electrical Industry hat am 21.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 CNY gegenüber 0,200 CNY im Vorjahresquartal.

Shanghai Mechanical Electrical Industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,00 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,770 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Shanghai Mechanical Electrical Industry ein EPS von 0,920 CNY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 20,69 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 19,24 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at