Shanghai Mechanical Electrical Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Mechanical Electrical Industry hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,200 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,89 Prozent auf 5,27 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Mechanical Electrical Industry 5,60 Milliarden CNY umgesetzt.

