Shanghai Mechanical Electrical Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Mechanical Electrical Industry ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Mechanical Electrical Industry die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,26 Milliarden CNY – ein Plus von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Mechanical Electrical Industry 4,21 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at