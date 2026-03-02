Shanghai Medicilon A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Medicilon A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,95 CNY gegenüber -1,510 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 34,81 Prozent auf 318,2 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 236,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,170 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr waren -2,470 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Shanghai Medicilon A mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,04 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 11,92 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at