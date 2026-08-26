Shanghai Medicilon A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Medicilon A ließ sich am 24.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Medicilon A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Medicilon A 0,010 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 396,8 Millionen CNY gegenüber 273,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at