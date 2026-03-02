Shanghai MicroPort Endovascular MedTech A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai MicroPort Endovascular MedTech A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,11 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,420 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 335,9 Millionen CNY gegenüber 236,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 4,65 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Shanghai MicroPort Endovascular MedTech A ein Gewinn pro Aktie von 4,07 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,35 Milliarden CNY, während im Vorjahr 1,20 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 5,01 CNY je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 1,53 Milliarden CNY taxiert.

