Shanghai MicroPort EP Medtech A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai MicroPort EP Medtech A äußerte sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,02 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai MicroPort EP Medtech A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Shanghai MicroPort EP Medtech A mit einem Umsatz von insgesamt 112,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 22,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at