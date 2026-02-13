13.02.2026 06:31:29

Shanghai MicroPort EP Medtech A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai MicroPort EP Medtech A hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde mit 0,02 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz wurde auf 128,1 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 122,3 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,110 CNY. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,110 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shanghai MicroPort EP Medtech A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 464,53 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 410,46 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,139 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 475,11 Millionen CNY beziffert.

