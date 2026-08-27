Shanghai MicuRx Pharmaceutical A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai MicuRx Pharmaceutical A hat am 25.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,02 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 47,5 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 33,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at