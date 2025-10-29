Shanghai MicuRx Pharmaceutical A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Shanghai MicuRx Pharmaceutical A lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,08 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Shanghai MicuRx Pharmaceutical A mit einem Umsatz von insgesamt 36,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 0,38 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at