02.03.2026 06:31:29
Shanghai Model Organisms Center, A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Shanghai Model Organisms Center, A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Model Organisms Center, A ein EPS von 0,290 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 116,4 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 118,6 Millionen CNY ausgewiesen.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,430 CNY, nach 0,080 CNY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 421,26 Millionen CNY – ein Plus von 10,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shanghai Model Organisms Center, A 380,75 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
