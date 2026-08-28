Shanghai Modern Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Modern Pharmaceutical lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 CNY gegenüber 0,230 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 17,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,88 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,27 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at