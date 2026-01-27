Shanghai Modern Pharmaceutical gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Shanghai Modern Pharmaceutical lud am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,100 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,02 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 71,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,700 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,810 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Shanghai Modern Pharmaceutical im vergangenen Geschäftsjahr 10,94 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Shanghai Modern Pharmaceutical 10,86 Milliarden CNY umsetzen können.

