|
02.11.2026 06:31:29
Shanghai Modern Pharmaceutical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shanghai Modern Pharmaceutical äußerte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 0,03 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Modern Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!