Shanghai Modern Pharmaceutical hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Modern Pharmaceutical äußerte sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,03 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Modern Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,65 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at