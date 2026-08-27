Shanghai Moons Electric gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Moons Electric lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Shanghai Moons Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,050 CNY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,50 Prozent auf 866,7 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 719,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at