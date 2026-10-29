Shanghai Moons Electric gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Moons Electric hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,15 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Moons Electric 0,050 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 913,1 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 728,5 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at