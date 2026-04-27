Shanghai Moons Electric präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Moons Electric hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Shanghai Moons Electric hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,03 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Moons Electric 718,9 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 580,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,150 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,190 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,75 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,40 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 0,210 CNY je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 2,81 Milliarden CNY beziffert.

Redaktion finanzen.at