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29.04.2026 06:31:29
Shanghai Moons Electric: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Shanghai Moons Electric hat am 27.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 595,3 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 700,4 Millionen CNY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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