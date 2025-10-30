Shanghai Moons Electric veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Moons Electric hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,05 CNY gegenüber 0,020 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 728,5 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 564,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

