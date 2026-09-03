Shanghai New Centurion Network Information Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai New Centurion Network Information Technology A ließ sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai New Centurion Network Information Technology A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,06 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,44 Prozent auf 113,9 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at