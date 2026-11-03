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03.11.2026 06:31:28
Shanghai New Huangpu Real Estate: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai New Huangpu Real Estate hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,05 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai New Huangpu Real Estate in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 215,7 Millionen CNY im Vergleich zu 177,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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