Shanghai New Huangpu Real Estate präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai New Huangpu Real Estate hat am 29.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 176,3 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 17,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 212,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at